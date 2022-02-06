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Руни: «В первые годы в «МЮ» я мог просто запереться на два дня и уйти в запой»

Уэйн Руни рассказал о своих проблемах с алкоголем во время выступлений за «Манчестер Юнайтед»
Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что у него были серьезные проблемы с алкоголем на старте карьеры.

«Я сделал очень много ошибок в молодости. Какие-то из них попали в прессу, какие-то нет. Мне было очень трудно разбираться с тем, что пишут в прессе, с тем, что от меня требует тренер, с проблемами в семье. В свои первые годы в «Манчестер Юнайтед», до того, как родился мой первый сын Кай, я практически изолировался от всех и почти не выходил из дома. Иногда бывало, что у меня появлялась пара свободных дней от футбола, я просто запирался и напивался, пытаясь прогнать все мысли из головы. Это помогало мне забыть о проблемах, с которыми я пытался разобраться. Можно сказать, я уходил в запой.

В молодости я был очень злым агрессивным. Это было очевидно, когда я только пришел в футбол. Очевидно, что у меня были проблемы, с которыми я пытался разобраться. Сейчас, к счастью, я держу все под контролем. Теперь у меня нет проблем с выпивкой. Да, иногда я могу позволить себе выпить, но не так, как раньше. Сейчас я все контролирую», — приводит Daily Mail слова Руни.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. Он забил 253 гола в 559 матчах за команду и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10479635/Wayne-Rooney-battled-inner-rage-demons-Manchester-United-England-career.html

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Уэйн Руни
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
19
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
Результаты / календарь
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

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Арсенал

 10 1 4
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