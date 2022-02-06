Руни: «В первые годы в «МЮ» я мог просто запереться на два дня и уйти в запой»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что у него были серьезные проблемы с алкоголем на старте карьеры.

«Я сделал очень много ошибок в молодости. Какие-то из них попали в прессу, какие-то нет. Мне было очень трудно разбираться с тем, что пишут в прессе, с тем, что от меня требует тренер, с проблемами в семье. В свои первые годы в «Манчестер Юнайтед», до того, как родился мой первый сын Кай, я практически изолировался от всех и почти не выходил из дома. Иногда бывало, что у меня появлялась пара свободных дней от футбола, я просто запирался и напивался, пытаясь прогнать все мысли из головы. Это помогало мне забыть о проблемах, с которыми я пытался разобраться. Можно сказать, я уходил в запой.



В молодости я был очень злым агрессивным. Это было очевидно, когда я только пришел в футбол. Очевидно, что у меня были проблемы, с которыми я пытался разобраться. Сейчас, к счастью, я держу все под контролем. Теперь у меня нет проблем с выпивкой. Да, иногда я могу позволить себе выпить, но не так, как раньше. Сейчас я все контролирую», — приводит Daily Mail слова Руни.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. Он забил 253 гола в 559 матчах за команду и является лучшим бомбардиром в истории клуба.