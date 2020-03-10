У владельца «Ноттингем Форест» обнаружен коронавирус
15:28
Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис сообщил, что у него диагностирован положительный тест на коронавирус.
— Недавний вирус «посетил» меня, и я чувствовал себя обязанным сообщить об этом общественности, — написал Маринакис в Instagram. - Я чувствую себя хорошо, когда принимаю все необходимые меры, у меня есть указания врачей.
Я настоятельно советую всем своим согражданам сделать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления.
Ранее из-за коронавируса остановили все матчи чемпионата Италии до 3 апреля, часть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без болельщиков, в Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020