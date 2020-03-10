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У владельца «Ноттингем Форест» обнаружен коронавирус

15:28
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Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис сообщил, что у него диагностирован положительный тест на коронавирус.

— Недавний вирус «посетил» меня, и я чувствовал себя обязанным сообщить об этом общественности, — написал Маринакис в Instagram. - Я чувствую себя хорошо, когда принимаю все необходимые меры, у меня есть указания врачей.

Я настоятельно советую всем своим согражданам сделать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления.

Ранее из-за коронавируса остановили все матчи чемпионата Италии до 3 апреля, часть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без болельщиков, в Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек.

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