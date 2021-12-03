Тухель высказался о назначении Рангника на пост главного тренера «МЮ»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал то, что Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед».
«Не говорил с Рангником. Если бы я говорил с ним, то просто бы поздравил его, но не давал бы советы. Никому не нужно давать советы или принимать их от меня. Мне нужно заниматься делами своей команды», — цитирует Тухеля BBC.
О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» с матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
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Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/59515921?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61aa20464a8abc5c8988fef8%26%27A%20chance%20for%20Rangnick%20to%20prove%20himself%20in%20the%20biggest%20league%27%262021-12-03T13%3A51%3
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