Рангник опроверг информацию о бонусах в 10 миллионов евро за переход Холанна в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о том, что ему заплатят в случае перехода в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.
«10 миллионов фунтов за Холанна, 10 млн — за Мбаппе, 10 млн — за Левандовского, 10 млн — за Киммиха. Конечно, это ерунда. В моем контракте нет такого пункта», — приводит слова Рангника в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что немецкий специалист получит бонус в размере 10 миллионов евро, если убедит Холанна перейти в «МЮ».
Рангник был назначен главным тренером английского клуба 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1466713113735184387?s=20
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