Рангник опроверг информацию о бонусах в 10 миллионов евро за переход Холанна в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о том, что ему заплатят в случае перехода в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«10 миллионов фунтов за Холанна, 10 млн — за Мбаппе, 10 млн — за Левандовского, 10 млн — за Киммиха. Конечно, это ерунда. В моем контракте нет такого пункта», — приводит слова Рангника в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист получит бонус в размере 10 миллионов евро, если убедит Холанна перейти в «МЮ».