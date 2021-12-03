Рангник настоял, что Криштиану Роналду должен остаться в «Манчестер Юнайтед»
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник обсудил с руководством клуба будущее нападающего Криштиану Роналду. Немецкий специалиста настаивает, что 36-летний португалец должен остаться в команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Во встрече с «Арсеналом» (3:2) Роналду забил свои 800-й и 801-й мячи в карьере.
Нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе.
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