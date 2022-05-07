Тухель прокомментировал ничью «Челси» в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

«В перерыве я напомнил футболистам, что нужно придерживаться плана. Мы вели 2:0 и снова начали слишком сильно рисковать. Мы словно приглашали соперника контратаковать и создавать хорошие моменты. И как только ты начинаешь так играть, то теряешь уверенность в себе и позволяешь сопернику понять, что не все потеряно.

Мы перестали создавать опасные ситуации, не могли отдать пас, совершали ошибки при дриблинге. Мы в какой-то момент начали играть так, будто проигрываем 0:2, а не ведем. Мы попытались изменить структуру игры, и я не уверен, что это было верное решение, надо будет пересмотреть матч», — цитирует Тухеля Football.London.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 67 очков. «Вулверхэмптон» расположился на восьмой строчке с 50 очками.