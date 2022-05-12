Тухель: «Челси» необходимо устранить командные проблемы в обороне»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лидсом» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии отметил, что команде необходимо исправить ошибки в обороне.

«Нам необходимо сделать шаг вперед и устранить командные проблемы в обороне, из-за которых мы пропускали слишком много голов. Сегодня мы не продемонстрировали ничего нового, но при этом сыграли с гораздо более высоким уровнем концентрации и дисциплины, чем в последних матчах.

Мы отлично провели матч с первой до последней минуты, и я доволен тем, насколько собранно, уверенно и сплоченно мы сыграли. Мы были сильны в единоборствах, смело защищались, действовали как единая команда и сыграли на высоком уровне все 90 минут», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на третьей строчке с 70 очками. «Лидс» находится в зоне вылета — 18-е место (34 очка).