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Сегодня, 01:44

Тухель сомневается, что Ковачич сможет сыграть в финале Кубка Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лидсом» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии рассказал о состоянии полузащитника Матео Ковачича. Игрок из-за травмы быд заменен на 30-й минуте встречи.

«Я скажу не как тренер или специалист, но для меня возможность восстановления Ковачича крайне маловероятна. Он сыграл с этим повреждением в финале Кубка Лиги и полуфинале Кубка Англии. Сегодня он попытался остаться на поле, но не смог продолжить из-за опухшей лодыжки и сильных болевых ощущений.

Нам необходимо дождаться результатов обследования, но на данный момент его возвращение в строй маловероятно, и это очень плохая новость для нас», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на третьей строчке с 70 очками. «Лидс» находится в зоне вылета — 18-е место (34 очка).

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/05/11/tuchel-talks-about-win-at-leeds
Матео Ковачич
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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Тухель: «Челси» необходимо устранить командные проблемы в обороне»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
Результаты / календарь
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
1.03 22:45
Бернли – Лестер
 0 : 2
12.05 21:45
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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