Тухель сомневается, что Ковачич сможет сыграть в финале Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лидсом» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии рассказал о состоянии полузащитника Матео Ковачича. Игрок из-за травмы быд заменен на 30-й минуте встречи.

«Я скажу не как тренер или специалист, но для меня возможность восстановления Ковачича крайне маловероятна. Он сыграл с этим повреждением в финале Кубка Лиги и полуфинале Кубка Англии. Сегодня он попытался остаться на поле, но не смог продолжить из-за опухшей лодыжки и сильных болевых ощущений.

Нам необходимо дождаться результатов обследования, но на данный момент его возвращение в строй маловероятно, и это очень плохая новость для нас», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на третьей строчке с 70 очками. «Лидс» находится в зоне вылета — 18-е место (34 очка).