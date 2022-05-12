Де Брейне остался доволен игрой «Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (5:1) в 33-м туре чемпионата Англии.

«Это был отличный старт для команды и для меня лично. Думаю, что мы провели хорошую игру на выезде, поэтому очень доволен командой. Связь с командой у нас исключительная, и поэтому я люблю играть с моими одноклубниками. Мы очень хорошо менялись позициями. Всякий раз, когда у нас были возможности в первом тайме, мы забивали, и это меняло динамику игры.

Всякий раз, когда «Ливерпуль» играет, смотрим на игру или на счет. Обе команды пользуются большим уважением, потому что мы знаем, как это тяжело, и мы делаем это в течение многих лет», — цитирует BBC де Брейне.