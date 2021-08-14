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Тухель назвал заслуженной победу «Челси» над «Кристал Пэлас»

21:42
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» в первом туре чемпионата Англии (3:0).

«Идеальных матчей не бывает, всегда найдешь что-то, что хотелось бы сделать лучше.

Мы играли после матча в Суперкубке Европы. У нас был долгий перелет. К тому же некоторые футболисты работают на пределе своих возможностей, если говорить о проведенных минутах на поле и подготовке к сезону.

Этот матч был хорош от начала и до конца. Мы полностью заслужили победу. Поздравляю команду, она хорошо справилась с задачей и с усталостью.

Мы играли остро, пускай все и выглядело проще, чем было на самом деле. У нас очень высокие стандарты, и команда приложила огромные усилия», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

В составе «Челси» голами отметились Маркос Алонсо, Кристиан Пулишич и Тревор Чалоба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57738233?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6117ef3cd825f75cc4e28955%26%27A%20perfect%20day%20for%20Chalobah%27%262021-08-14T16%3A29%3A27.860Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asse

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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