Тухель назвал заслуженной победу «Челси» над «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» в первом туре чемпионата Англии (3:0).
«Идеальных матчей не бывает, всегда найдешь что-то, что хотелось бы сделать лучше.
Мы играли после матча в Суперкубке Европы. У нас был долгий перелет. К тому же некоторые футболисты работают на пределе своих возможностей, если говорить о проведенных минутах на поле и подготовке к сезону.
Этот матч был хорош от начала и до конца. Мы полностью заслужили победу. Поздравляю команду, она хорошо справилась с задачей и с усталостью.
Мы играли остро, пускай все и выглядело проще, чем было на самом деле. У нас очень высокие стандарты, и команда приложила огромные усилия», — приводит слова Тухеля BBC Sport.
В составе «Челси» голами отметились Маркос Алонсо, Кристиан Пулишич и Тревор Чалоба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/57738233?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6117ef3cd825f75cc4e28955%26%27A%20perfect%20day%20for%20Chalobah%27%262021-08-14T16%3A29%3A27.860Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asse
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