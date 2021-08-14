Тухель назвал заслуженной победу «Челси» над «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» в первом туре чемпионата Англии (3:0).

«Идеальных матчей не бывает, всегда найдешь что-то, что хотелось бы сделать лучше.

Мы играли после матча в Суперкубке Европы. У нас был долгий перелет. К тому же некоторые футболисты работают на пределе своих возможностей, если говорить о проведенных минутах на поле и подготовке к сезону.

Этот матч был хорош от начала и до конца. Мы полностью заслужили победу. Поздравляю команду, она хорошо справилась с задачей и с усталостью.

Мы играли остро, пускай все и выглядело проще, чем было на самом деле. У нас очень высокие стандарты, и команда приложила огромные усилия», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

В составе «Челси» голами отметились Маркос Алонсо, Кристиан Пулишич и Тревор Чалоба.