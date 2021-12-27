Тухель: «Лукаку играет особую роль в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) высказался об игре Ромелу Лукаку, забившем один из голов во встрече.
«Рискнули выпустить его. Он очень важен для команды. Ромелу играет особую роль в «Челси». Последний раз он выходил в старте в октябре, и это не связано с качеством его игры или предположениями о том, что без него мы выглядим лучше. Он восстанавливается после травмы», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
«Челси» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла» идет на 10-й строке (22 очка).
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