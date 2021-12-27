Лукаку отметил работу Джеррарда после победного матча «Челси» с «Астон Виллой»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал победу в матче с «Астон Виллой» (3:1) в 19-м туре АПЛ.

«Челси» выступает в роли охотника, нам нужно догонять лидера. Последние матчи были лучшими. Каждая игра воспринимается как финал. Нам нужна только победа.

Отдаю должное Стивену Джеррарду и его штабу, нам пришлось нелегко. Но за счет нашего уровня мастерства все сложилось успешно», — цитирует Лукаку Sky Sports.

«Челси» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 6 очков.