Тренер «Фулхэма» Паркер прокомментировал вылет команды в чемпионшип

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:2). Лондонцы досрочно вылетели в чемпионшип.

«Трудно скрыть разочарование, боль и печаль, которые я испытываю сегодня. Я опустошен. Несмотря на то, что временами мы добивались значительных успехов, факты таковы, что мы не справились и были недостаточно хороши. На данный момент у меня нет ничего, кроме грусти. В ближайшие дни нам предстоят долгие и упорные размышления.

Руководство клуба должно принять важные решения. В последние сезоны у нас было понижение в классе, повышение и опять понижение. Американские горки, взлеты и падения — это не то, что нужно», — приводит слова Паркера BBC Sport.

«Фулхэм» с 27 очками занимает 18-е место в турнирной таблице и потерял шансы остаться в АПЛ. «Бернли» сохранил прописку в элитном дивизионе — 39 очков и 14-е место.