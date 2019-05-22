Тренер "Челси" считает, что в женском футболе нужно уменьшить размеры ворот

Эмма Хейз, возглавляющая женскую команду "Челси", считает что в соревнованиях женщин футбольные ворота должны быть меньших размеров.

- Если бы я взяла мужчину и попросила бы их пробежать 10 ярдов на скорость, то чаще всего побеждал бы мужчина, хотя эта ситуация меняется, - цитирует специалиста Metro со ссылкой на эфир BT Sport. - Если же попросить футболиста и футболистку прыгнуть с места, то мужчина прыгнет дальше. Как вы думаете, можно ли сравнивать их возможности? Например, в первую очередь вспомним о вратарях. В женском футболе вратарей часто критикуют, но я думаю, что для них ворота слишком большие. Нужно не копировать все из мужского футбола, а адаптировать игру к нашим физическим возможностям. Если бы все было так, мы бы говорили об отличных вратарях в женском футболе, а не критиковали бы их.