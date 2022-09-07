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7 сентября, 17:43

Тен Хаг — о Рэшфорде: «Я хочу сохранить его в «МЮ». Он счастлив в команде»

Эрик тен Хаг хочет сохранить Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Определенно я хочу сохранить его. «Юнайтед» контролирует ситуацию. Я вижу счастливого Рэшфорда. Я вижу некоторые фазы в его игре, которые могли бы улучшить, и мы очень много работали с ним последние два с половиной месяца над различными аспектами, и ему это очень нравится, и он хочет перенести это на поле. Он приходит каждый день с улыбкой», — приводит слова тен хага Goal.

У Рэшфорда заканчивается контракт с «МЮ» летом 2023 году, но в соглашении есть опция продления еще на один год.

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за команду 6 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал две голевые передачи.

Источник: https://www.goal.com/en/news/we-control-the-situation-ten-hag-manchester-united-stance-rashford-future/bltd2df373beca50d63
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
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 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
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10.09 17:00
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 - : -
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
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Кр. Пэлас – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Александр Митрович

Фулхэм

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Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Сити

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Ливерпуль

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