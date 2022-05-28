«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Адама Траоре

«Тоттенхэм» включился в борьбу за полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который провел вторую половину сезона на правах аренды в «Барселоне», сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте рассматривает Траоре в качестве усиления на позицию правого вингера.

«Тоттенхэм» ранее уже мог подписать Траоре зимой, но борьбу за игрока выиграла каталонская «Барселона», которая не включила в арендное соглашение опцию выкупа.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании он принял участие в 11 играх, в среднем проводя на поле по 34 минуты. На его счету одна результативная передача.