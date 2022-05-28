«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по нападающему «Бенфики» Нуньесу

«Манчестер Юнайтед» поставил на паузу переговоры по нападающему «Бенфики» Дарвину Нуньесу, утверждает The Athletic.

Приглашение нападающего является одним из приоритетов для нового главного тренера «Юнайтед» Эрика Тен Хага на это лето, и «красные дьяволы» уже провели предварительные переговоры насчет Нуньеса.

Однако английский клуб решил поставить дальнейший диалог на паузу и занять выжидательную позицию.

Это решение связано с тех, что 22-летний форвард вызывает интерес у множества больших клубов, и «Юнайтед» не хочет участвовать в аукционе, покупая очередного игрока по завышенной цене.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи в 41 матче за лиссабонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.