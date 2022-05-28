«Тоттенхэм» хочет получить за Ло Чельсо 20 миллионов евро

«Тоттенхэм» намерен выручить за полузащитника Джованни Ло Чельсо 20 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Игрока хочет выкупить «Вильярреал», за который 26-летний аргентинец выступал на правах аренды во второй половине сезона.

Аренда хавбека в «Вильярреале» заканчивается в июне 2022 года. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» действует до июня 2025 года.

В текущем сезоне футболист провел за «Вильярреал» 16 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.