"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд", Алли и Кейн оформили по дублю

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" крупно обыграл "Уотфорд" – 4:1. По два гола забили Харри Кейн и Деле Алли. Этот результат позволил "шпорам" подняться на третье место в турнирной таблице. "Уотфорд" опустился на 13-ю строчку. Безвыигрышная серия "шершней" достигла четырех встреч.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

19-й тур

"Уотфорд" – "Тоттенхэм" – 1:4 (0:3)

Голы: Кейн, 27 (0:1). Кейн, 33 (0:2). Алли, 41 (0:3). Алли, 46 (0:4). Кабуль, 90+1 (1:4).

"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Предль, Каткарт, Холевас (Мэйсон, 68), Капуэ (Кабаселе, 79), Гедиура, Дукуре, Амрабат (Синклэйр, 75), Игало, Дини.

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэйвис, 68), Триппьер, Виммер, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 61), Сон Хын Мин, Кейн (Янссен, 77).

Предупреждения: Холевас, 44. Предль, 63. Каткарт, 83.

Судья: Оливер.

1 января. Уотфорд. Стадион "Викаридж Роуд".