«Тоттенхэм» проведет первый матч под руководством Моуринью. Тренер выбрал стартовый состав
14:40
В матче 13-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм». Стал известен стартовый состав «шпор» на эту встречу.
Этот матч станет первым для Жозе Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэйвис, Дайер, Уинкс, Деле Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Кейн.
Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...