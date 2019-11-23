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«Тоттенхэм» проведет первый матч под руководством Моуринью. Тренер выбрал стартовый состав

14:40
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В матче 13-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм». Стал известен стартовый состав «шпор» на эту встречу.

Этот матч станет первым для Жозе Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэйвис, Дайер, Уинкс, Деле Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Кейн.

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