«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Дэвисом до 2025 года

«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает пресс-служба «шпор». Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

29-летний валлиец перешел в «Тоттенхэм» из «Суонси» в 2014 году за 12,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дэвис провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.