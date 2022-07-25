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Сегодня, 12:26

«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Дэвисом до 2025 года

Руслан Минаев
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«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает пресс-служба «шпор». Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

29-летний валлиец перешел в «Тоттенхэм» из «Суонси» в 2014 году за 12,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дэвис провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Бен Дэвис
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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