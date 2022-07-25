«Тоттенхэм» вступил в борьбу за подписание Шкриньяра

«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Sport Witness.

По данным источника, «шпоры» должны предложить около 65 миллионов евро, чтобы убедить итальянский клуб продать 27-летнего футболиста.

Ранее фанаты «Интера» протестовали из-за возможной продажи Шкриньяра.

Также интерес к словацкому игроку проявляет «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил четыре гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.