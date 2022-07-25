«Тоттенхэм» вступил в борьбу за подписание Шкриньяра
«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Sport Witness.
По данным источника, «шпоры» должны предложить около 65 миллионов евро, чтобы убедить итальянский клуб продать 27-летнего футболиста.
Ранее фанаты «Интера» протестовали из-за возможной продажи Шкриньяра.
Также интерес к словацкому игроку проявляет «ПСЖ».
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил четыре гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
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|0
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7
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
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|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
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|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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