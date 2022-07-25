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Сегодня, 12:29

Де Брейне поделился ожиданиями от выступления Холанна в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал, чего ждет от выступления норвежца Эрлина Холанна в новом сезоне.

«Это нормально, что болельщики взволнованы приходом Холанна. Он уже является одним из лучших в мире. Когда подписываешь такого игрока, ожидания всегда высокие. Но не заметно, чтобы Холанн ощущал какое-либо давление», — цитирует де Брейне официальный сайт «Манчестер Сити».

«Сити» подписал 22-летнего игрока этим летом за 75 миллионов евро. В своем дебютном матче он отметился голом.

Кевин де Брейне
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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