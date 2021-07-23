«Тоттенхэм» продлил контракт с Сон Хын Мином до 2025 года

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с нападающим Сон Хын Мином.

Новое соглашение с 29-летним футболистом из Южной Кореи рассчитано до конца июня 2025 года.

?? We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new four-year contract with the Club, which will run until 2025. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2021

Сон выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 51 матч за «шпор», на его счету 22 гола и 17 результативных передач. 18 июля сообщалось, что форвард будет получать 12 миллионов евро в год по новому контракту.