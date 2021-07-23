Сон прокомментировал продление контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Для меня честь представлять эту команду уже шесть лет. Клуб выразил большое уважение по отношению ко мне, я счастлив быть здесь. Чувствую себя в «Тоттенхэме», как дома. Решение было простым. Я очень рад продолжать играть за команду, приятно, что скоро я смогу увидеть наших болельщиков», — приводит официальный сайт «Тоттенхэма» слова Сон Хын Мина.

Сегодня, 23 июля «шпоры» объявили о заключении нового соглашения с 29-летним южнокорейцем сроком до конца июня 2025 года.