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Сон прокомментировал продление контракта с «Тоттенхэмом»

12:58
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Для меня честь представлять эту команду уже шесть лет. Клуб выразил большое уважение по отношению ко мне, я счастлив быть здесь. Чувствую себя в «Тоттенхэме», как дома. Решение было простым. Я очень рад продолжать играть за команду, приятно, что скоро я смогу увидеть наших болельщиков», — приводит официальный сайт «Тоттенхэма» слова Сон Хын Мина.

Сегодня, 23 июля «шпоры» объявили о заключении нового соглашения с 29-летним южнокорейцем сроком до конца июня 2025 года.

Дополнительная информация:

https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/july/sonny-signs-new-four-year-deal/

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Иван Торопцев все материалы автора

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