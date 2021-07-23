Сон прокомментировал продление контракта с «Тоттенхэмом»
12:58
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал продление контракта с клубом.
«Для меня честь представлять эту команду уже шесть лет. Клуб выразил большое уважение по отношению ко мне, я счастлив быть здесь. Чувствую себя в «Тоттенхэме», как дома. Решение было простым. Я очень рад продолжать играть за команду, приятно, что скоро я смогу увидеть наших болельщиков», — приводит официальный сайт «Тоттенхэма» слова Сон Хын Мина.
Сегодня, 23 июля «шпоры» объявили о заключении нового соглашения с 29-летним южнокорейцем сроком до конца июня 2025 года.
Дополнительная информация:
https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/july/sonny-signs-new-four-year-deal/
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