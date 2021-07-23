«Шеффилд Юнайтед» требует от «Арсенала» 32 миллиона фунтов за вратаря Рамсдэйла

«Арсенал» продолжает переговоры по трансферу вратаря «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдэйла, сообщает The Times.

По информации источника, «клинки» отклонили два предложения «канониров» по 23-летнему англичанину и сообщили лондонскому клубу, что отпустят футболиста только в случае, если получат 32 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Рамсдэйл провел 42 матча за «Шеффилд» и пропустил 68 мячей, проведя 6 игр на ноль. Голкипер вошел в заявку сборной Англии на Евро-2020. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10,8 миллиона фунтов.