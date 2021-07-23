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«Шеффилд Юнайтед» требует от «Арсенала» 32 миллиона фунтов за вратаря Рамсдэйла

10:42
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«Арсенал» продолжает переговоры по трансферу вратаря «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдэйла, сообщает The Times.

По информации источника, «клинки» отклонили два предложения «канониров» по 23-летнему англичанину и сообщили лондонскому клубу, что отпустят футболиста только в случае, если получат 32 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Рамсдэйл провел 42 матча за «Шеффилд» и пропустил 68 мячей, проведя 6 игр на ноль. Голкипер вошел в заявку сборной Англии на Евро-2020. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10,8 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/sheffield-united-tell-arsenal-to-raise-offer-for-aaron-ramsdale-to-32m-p0j2x3psx

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Иван Торопцев все материалы автора

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