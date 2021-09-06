«Тоттенхэм» применит санкции к троим игрокам команды

«Тоттенхэм» на время паузы на международные матчи запретил некоторым игрокам возвращаться на родину. Однако аргентинцы Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро, а также колумбиец Давинсон Санчес приказ клуба проигнорировали, сообщает Sky Sports. Игроки понесут штраф за нарушение запрета.

Ло Чельсо и Ромеро вышли в стартовом составе сборной Аргентины в матче квалификации ЧМ-2022 против Бразилии, но игра вскоре была остановлена местными чиновниками здравоохранения. Матч в итоге так и не доиграли.

Ранее АПЛ выступила с заявлением, в котором запретила клубам отпускать игроков на международные матчи, играемые в странах, находящихся в «красном списке» Великобритании. ФИФА, как известно, не продлила действие протокола, который позволил бы игрокам избежать долгого пребывания на карантине после поездок.