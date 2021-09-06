Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» применит санкции к троим игрокам команды

17:14
Теги:

«Тоттенхэм» на время паузы на международные матчи запретил некоторым игрокам возвращаться на родину. Однако аргентинцы Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро, а также колумбиец Давинсон Санчес приказ клуба проигнорировали, сообщает Sky Sports. Игроки понесут штраф за нарушение запрета.

Ло Чельсо и Ромеро вышли в стартовом составе сборной Аргентины в матче квалификации ЧМ-2022 против Бразилии, но игра вскоре была остановлена местными чиновниками здравоохранения. Матч в итоге так и не доиграли.

Ранее АПЛ выступила с заявлением, в котором запретила клубам отпускать игроков на международные матчи, играемые в странах, находящихся в «красном списке» Великобритании. ФИФА, как известно, не продлила действие протокола, который позволил бы игрокам избежать долгого пребывания на карантине после поездок.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В сборной России 20-летний сын Сергея Тетюхина. Играет под восьмым номером, мечтает об Олимпиаде
Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота
ЧМ-2022, отборочный турнир: Расписание и результаты матчей 5 сентября
Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд