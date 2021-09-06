«Ливерпуль» сделал заявление по ситуации с Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта не может вернуться из Гвинеи, где случился государственный переворот.

«Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нем заботятся. Конечно, ситуация нестабильна и мы будем продолжать диалог с властями, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в Ливерпуль», — говорится в пресс-релизе мерсисайдцев.

Наби Кейта был вызван в свою национальную команду для участия в матче отбора на ЧМ-2022 против Марокко. Однако игра, намеченная на 6 сентября, отменена. Накануне, 5-го числа, вооруженная группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну сроком минимум на одну неделю.