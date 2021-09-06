Вратарь «Манчестер Сити» заразился коронавирусом

Вратарь сборной США и «Манчестер Сити» Зак Стеффен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации футбола США.

Таким образом, 26-летний американец не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Гондураса, который пройдет 9 сентября.

В текущем сезоне Стеффен провел один матч за Манчестер Сити в Суперкубке Англии против «Лестера» (0:1).