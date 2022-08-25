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Сегодня, 08:08

«Тоттенхэм» предложил «Роме» подписать полузащитника Уинкса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» предложил полузащитника Харри Уинкса «Роме», сообщает Daily Mail.

По данным источника, 26-летний игрок не пользуется поддержкой на севере Лондона и может отправиться в Италию на правах аренды на один сезон.

Английский полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Уинкс сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил один гола и отдал две голевые передачи.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11142317/Tottenham-outcast-Harry-Winks-offered-Jose-Mourinhos-Roma-loan.html
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