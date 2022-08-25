«Тоттенхэм» предложил «Роме» подписать полузащитника Уинкса

«Тоттенхэм» предложил полузащитника Харри Уинкса «Роме», сообщает Daily Mail.

По данным источника, 26-летний игрок не пользуется поддержкой на севере Лондона и может отправиться в Италию на правах аренды на один сезон.

Английский полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Уинкс сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил один гола и отдал две голевые передачи.