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В «Манчестер Сити» опровергли слухи об уходе Бернарду Силвы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано опроверг слухи о том, что полузащитник Бернарду Силва покинет клуб этим летом.

«Нет никаких обсуждений или переговоров по Бернарду Силве», — приводит слова Сориано Goal.

21 августа появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готов подписать новый контракт с Силвой, чтобы сохранить его в составе.

28-летний футболист выступает за «Сити» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt586be5f914f0afcd
Бернарду Силва
Футбол
ФК Манчестер Сити
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