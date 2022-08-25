В «Манчестер Сити» опровергли слухи об уходе Бернарду Силвы

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано опроверг слухи о том, что полузащитник Бернарду Силва покинет клуб этим летом.

«Нет никаких обсуждений или переговоров по Бернарду Силве», — приводит слова Сориано Goal.

21 августа появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готов подписать новый контракт с Силвой, чтобы сохранить его в составе.

28-летний футболист выступает за «Сити» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.