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Сегодня, 06:48

Гвардиола оценил возможность перехода Бернарду Силвы в «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бернарду Силва и Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после благотворительного матча против «Манчестер Сити» (3:3) прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Бернарду Силвы в каталонский клуб.

«Мы хотим, чтобы Бернарду Силва был с нами, но я не хочу, чтобы кто-то был в команде недоволен. Первым делом два клуба должны прийти к соглашению. Конечно, я хочу, чтобы этот игрок был в моей команде. Но правда и в том, что он сам очень любит «Барселону», — приводит слова Гвардиолы в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

21 августа появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готов подписать новый контракт с Силвой, чтобы сохранить его в составе.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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