«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» в АПЛ

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«Тоттенхэм» на своем поле победил «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ — 3:1.

Победу лондонцам принесли автогол Мурильо (15-я минута) и голы Микки ван де Вена (53-я) и Педро Порро (58-я). За гостей отличился Крис Вуд (27-я).

«Тоттенхэм» (60 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (25) идет 17-м в турнирной таблице.