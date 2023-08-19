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Сегодня, 18:30

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)

Трансляция матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 19.30 мск 19 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Маркус Рэшфорд.
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

19 августа, в субботу, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры с самыми интересными событиями. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно бесплатно в соцсети ВКонтакте.

«Тоттенхэм» с одним баллом занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В первом туре команда тренера Ангелоса Постекоглу сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2). «МЮ» с тремя очками располагается на четвертой строчке после победы над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0.

АПЛ, все матчи выходных: расписание игр 2 тура чемпионата Англии.

Сон Хын Мин и&nbsp;Маркус Рэшфорд. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Ливерпуль» — «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
8
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
9
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
16
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Серж Орье

Серж Орье

Ноттингем Форест

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Райан Аит Нури

Райан Аит Нури

Вулверхэмптон

 1 0 1
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
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