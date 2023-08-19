«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)
19 августа, в субботу, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры с самыми интересными событиями. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно бесплатно в соцсети ВКонтакте.
«Тоттенхэм» с одним баллом занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В первом туре команда тренера Ангелоса Постекоглу сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2). «МЮ» с тремя очками располагается на четвертой строчке после победы над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0.
АПЛ, все матчи выходных: расписание игр 2 тура чемпионата Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
8
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Серж Орье
Ноттингем Форест
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Райан Аит Нури
Вулверхэмптон
|1
|0
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1