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Сегодня, 21:00

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)

Трансляция матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» начнется в 22.00 мск 19 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

19 августа, в субботу, «Манчестер Сити» дома сыграет с «Ньюкаслом» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэйдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игры с самыми интересными событиями.

«Горожане» с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. В первом туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Бернли» со счетом 3:0. «Ньюкасл» с тремя баллами лидирует в чемпионате Англии после убедительной победы над «Астон Виллой» (5:1).

АПЛ, все матчи выходных: расписание игр 2 тура чемпионата Англии.

Эрлин Холанн и&nbsp;Александр Исак. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
3
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
4
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
5
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
7
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
8
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
9
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
10
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
14
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
15
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
17
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
18
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
П
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 2
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Серж Орье

Серж Орье

Ноттингем Форест

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Матеус Нунес

Матеус Нунес

Вулверхэмптон

 2 0 0
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