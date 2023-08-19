19 августа, в субботу, «Манчестер Сити» дома сыграет с «Ньюкаслом» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэйдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игры с самыми интересными событиями.

«Горожане» с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. В первом туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Бернли» со счетом 3:0. «Ньюкасл» с тремя баллами лидирует в чемпионате Англии после убедительной победы над «Астон Виллой» (5:1).

АПЛ, все матчи выходных: расписание игр 2 тура чемпионата Англии.