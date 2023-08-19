«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)
19 августа, в субботу, «Манчестер Сити» дома сыграет с «Ньюкаслом» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэйдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игры с самыми интересными событиями.
«Горожане» с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. В первом туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Бернли» со счетом 3:0. «Ньюкасл» с тремя баллами лидирует в чемпионате Англии после убедительной победы над «Астон Виллой» (5:1).
АПЛ, все матчи выходных: расписание игр 2 тура чемпионата Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
3
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
9
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
17
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
18
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|2 : 0
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|П
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Серж Орье
Ноттингем Форест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Матеус Нунес
Вулверхэмптон
|2
|0
|0