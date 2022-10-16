«Тоттенхэм» хочет предложить Конте долгосрочный контракт. Действующее соглашение — до лета 2023 года
«Тоттенхэм» намерен подписать с Конте долгосрочный контракт
«Тоттенхэм» заинтересован в продлении контракта с главным тренером Антонио Конте, сообщает The Telegraph. По данным источника, в ноябре руководство клуба намерено предложить итальянскому специалисту долгосрочное соглашение.
Действующий контракт тренера с клубом истекает летом 2023 года, но в договоре прописана опция продления еще на один сезон.
В этом сезоне «Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23-10
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|
3
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
4
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|
5
|МЮ
|8
|5
|0
|3
|13-15
|15
|
6
|Брайтон
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
7
|Ньюкасл
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|
8
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|
9
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|
10
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
11
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|
12
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20-12
|10
|
13
|Кр. Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
14
|Вест Хэм
|9
|3
|1
|5
|8-10
|10
|
15
|Лидс
|8
|2
|3
|3
|11-12
|9
|
16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|
18
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|
19
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|
20
|Нот. Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.10
|22:00
|
Брентфорд – Брайтон
|2 : 0
|15.10
|14:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|0 : 0
|15.10
|17:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|15.10
|17:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 0
|15.10
|19:30
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лидс – Арсенал
|- : -
|16.10
|16:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|16.10
|16:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|- : -
|16.10
|18:30
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|5
|1
|0
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