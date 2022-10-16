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Сегодня, 09:00

«Тоттенхэм» хочет предложить Конте долгосрочный контракт. Действующее соглашение — до лета 2023 года

«Тоттенхэм» намерен подписать с Конте долгосрочный контракт
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Тоттенхэм» заинтересован в продлении контракта с главным тренером Антонио Конте, сообщает The Telegraph. По данным источника, в ноябре руководство клуба намерено предложить итальянскому специалисту долгосрочное соглашение.

Действующий контракт тренера с клубом истекает летом 2023 года, но в договоре прописана опция продления еще на один сезон.

В этом сезоне «Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Основные источники исследования

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21%

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Ливерпуль
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1.93

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1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
7
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
10
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
11
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 0
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 0
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

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Ливерпуль

 5 1 0
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