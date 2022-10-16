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Сегодня, 02:21

Рис Джеймс из-за травмы пропустит ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
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Рис Джеймс.
Фото Reuters

Защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму колена в матче Лиги чемпионов против «Милана» (2:0).

Как сообщается на официальном сайте клуба, 22-летний правый защитник сборной Англии будет проходить программу реабилитации, которая, как ожидается, продлится в течение двух месяцев. Таким образом, Джеймс пропустит ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее стало известно, что правые защитники сборной Англии Кайл Уокер и Трент Александер-Арнольд также выбыли из строя из-за травм и могут пропустить чемпионат мира.

В текущем сезоне Джеймс провел 11 матчей за «Челси», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
7
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
10
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
11
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
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 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 0
16.10 16:00
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Лидс – Арсенал
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