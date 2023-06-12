«Тоттенхэм» близок к трансферу голкипера «Брентфорда» Райя

Вратарь «Брентфорда» Дэвид Райя близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» практически достигли соглашения об условиях контракта с самим испанцем, но им еще предстоит достичь договоренности с «Брентфордом» — в лондонском клубе считают завышенной сумму в 40 миллионов евро, которую требуют за 27-летнего голкипера.

В прошедшем сезоне Райя сыграл в 39 матчах за команду, пропустил 47 мячей и 12 раз отстоял на ноль.