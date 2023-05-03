Тони Адамс включен в Зал славы АПЛ

Бывший капитан «Арсенала», защитник Тони Адамс включен в зал славы АПЛ, сообщается на сайте лиги.

Адамс всю карьеру провел в «Арсенале». Он выступал за «канониров» с 1983 по 2002 год. Всего в АПЛ Адамс провел 255 матчей, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

Адамс четыре раза становился чемпионом Англии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды — Кубок лиги. В сезоне-1993/94 он стал обладателем Кубка обладателей кубков.

В 2023 году в Зал славы АПЛ также вошли Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Рио Фердинанд и Петр Чех.