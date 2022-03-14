Главный тренер «Лестера» рассказал, чего не хватило команде в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился эмоциями от поражения команды в матче против «Арсенала» (0:2) в 29-м туре АПЛ.

«Мы огорчены, начали хорошо, но поторопились с передачами. Было несколько позитивных моментов. В первом тайме был неплохой футбол. Проигрывать всегда неприятно. Но были и моменты, которыми я доволен, не хватило свежести», — цитирует Роджерса официальный сайт клуба.

Благодаря победе над «Лестером» «Арсенал» с 51 очком в 26 матчах поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» идут на 12-й строчке с 33 очками в 26 играх.