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Сегодня, 07:12

Главный тренер «Лестера» рассказал, чего не хватило команде в матче с «Арсеналом»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился эмоциями от поражения команды в матче против «Арсенала» (0:2) в 29-м туре АПЛ.

«Мы огорчены, начали хорошо, но поторопились с передачами. Было несколько позитивных моментов. В первом тайме был неплохой футбол. Проигрывать всегда неприятно. Но были и моменты, которыми я доволен, не хватило свежести», — цитирует Роджерса официальный сайт клуба.

Благодаря победе над «Лестером» «Арсенал» с 51 очком в 26 матчах поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» идут на 12-й строчке с 33 очками в 26 играх.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
Брендан Роджерс
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3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
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 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
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 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
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 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
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 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
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 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
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 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
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Кр. Пэлас – Ман. Сити
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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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Диогу Жота

Ливерпуль

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П
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Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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 6
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