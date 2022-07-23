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Сегодня, 10:14

Томас Тухель прокомментировал будущее Тимо Вернера в «Челси»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил возможных уход форварда Тимо Вернера из команды. Сообщалось, что он может покинуть лондонцев этим летом.

«Я ничего не знаю о его уходе, Тимо ничего мне не говорил. На мой взгляд, он хочет остаться в «Челси». Думаю, ему есть что доказать», — сказал Тухель на своей пресс-конференци.

В минувшем сезоне АПЛ 26-летний нападающий забил только 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.

Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига». Тогда синие заплатили за игрока более 60 миллионов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Локомотив
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19%

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Х

9%

3.60
Тимо Вернер
ФК Челси
Томас Тухель
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