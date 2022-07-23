Полузащитник «Айнтрахта» близок к переходу в «Вест Хэм»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб предложил 15 миллионов евро за 29-летнего серба. Переговоры находятся на финальной стадии.

«Молотобойцы» готовы подписать контракт с футболистом до 2026 года.

В прошлом сезоне Костич забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах и выиграл Лигу Европы вместе с немецкой командой.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Костича в 24 миллиона евро. Контракт игрока действует до конца июня 2023 года.