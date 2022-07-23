Холанн дебютирует за «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн готов к дебюту. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола рассчитывает, что норвежец сыграет против «Баварии» в товарищеском матче: «Если он не упадет с кровати и не сломает лодыжку»,

Товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 24 июля, на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей. Начало встречи в 2.00 по московскому времени.

1 июля 21-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне норвежский футболист забил 29 голов и сделал 8 голевых передач в 30 матчах за немецкую команду.