Томас Тухель: «Мы ожидаем большего от Кая Хаверца»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике Кае Хаверце.
«Гол в финале Лиги чемпионов, конечно, очень сильно помог ему. Это сразу отразилось на его тренировочном процессе. Я могу сказать, что мы ожидаем от него большего в матчах.
Важно, чтобы я не чувствовал, что вся команда увязла в ожиданиях. Я не знаю почему. Может быть, это из-за нашего успеха. Может быть, это ожидания, которые приводят к успеху.
Это очень важно и необходимо, чтобы мы сбросили этот груз с наших плеч, сосредоточились и играли прямо здесь и сейчас. Мы хотим большего от Кая, большего от того, что он может дать, потому что он очень талантливый. Никто не злится на него. Но когда ты играешь за «Челси», мы хотим получить от тебя все лучшее", — приводит слова Тухеля Goal.
В текущем сезоне 22-летний немец провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил гол и отдал одну результативную передачу.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/havertz-needs-to-give-us-more-says-chelsea-boss-tuchel/2iybmb06xewg1fuzhpya1byxd
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