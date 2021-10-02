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Томас Тухель: «Мы ожидаем большего от Кая Хаверца»

13:17
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике Кае Хаверце.

«Гол в финале Лиги чемпионов, конечно, очень сильно помог ему. Это сразу отразилось на его тренировочном процессе. Я могу сказать, что мы ожидаем от него большего в матчах.

Важно, чтобы я не чувствовал, что вся команда увязла в ожиданиях. Я не знаю почему. Может быть, это из-за нашего успеха. Может быть, это ожидания, которые приводят к успеху.

Это очень важно и необходимо, чтобы мы сбросили этот груз с наших плеч, сосредоточились и играли прямо здесь и сейчас. Мы хотим большего от Кая, большего от того, что он может дать, потому что он очень талантливый. Никто не злится на него. Но когда ты играешь за «Челси», мы хотим получить от тебя все лучшее", — приводит слова Тухеля Goal.

В текущем сезоне 22-летний немец провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил гол и отдал одну результативную передачу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/havertz-needs-to-give-us-more-says-chelsea-boss-tuchel/2iybmb06xewg1fuzhpya1byxd

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Екатерина Савостина все материалы автора

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