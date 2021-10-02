В субботу, 2 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Эвертон». Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Юнайтед» обыграл соперника дважды в трех матча: чемпионате Англии (3:1) и Кубке лиги (2:0), а также один раз команды сыграли вничью (1:1). «МЮ» и «Эвертон» идут рядом в турнирной таблице АПЛ — у команд по 13 баллов после 6 матчей.

Легенда «МЮ» Криштиану Роналду входит в топ-7 бомбардиров сезона: он провел 3 матча в чемпионате и забил 3 мяча.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.