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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

13:05
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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В субботу, 2 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Эвертон». Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Юнайтед» обыграл соперника дважды в трех матча: чемпионате Англии (3:1) и Кубке лиги (2:0), а также один раз команды сыграли вничью (1:1). «МЮ» и «Эвертон» идут рядом в турнирной таблице АПЛ — у команд по 13 баллов после 6 матчей.

Легенда «МЮ» Криштиану Роналду входит в топ-7 бомбардиров сезона: он провел 3 матча в чемпионате и забил 3 мяча.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Манчестер Юнайтед — Эвертон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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