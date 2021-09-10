«То же место, тот же дух». Роналду опубликовал фотографию с «Олд Траффорд»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фотографию со стадиона «Олд Траффорд».
«То же место, тот же дух, новый вызов. Вперед, дьяволы», — написал Роналду в Instagram.
В августе «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с Роналду.
10 сентября главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер заявил, что португалец сможет сыграть в матче 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», который состоится 11 сентября. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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