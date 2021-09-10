Сульшер заявил, что Роналду сыграет в матче против «Ньюкасла»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий Криштиану Роналду сыграет в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
«Он точно выйдет на поле в какой-то момент, это точно. К нам перешли Криштиану и Варан, с такими победителями никуда не деться. Когда в команде есть такие чемпионы, не получится выкладываться на тренировках только на 95 процентов», — приводит слова Сульшера журналист Саймон Стоун в Twitter.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится 11 сентября. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
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