Эдегор надеется, что «Арсенал» победит в Лиге чемпионов и чемпионате Англии
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о своих целях в команде.
«Постараться помочь клубу подняться на вершину в турнирной таблице и побороться за выход в еврокубки.
В этом сезоне мы хотим вернуться в европейский футбол, а затем, надеюсь, со временем мы выиграем трофеи, победим в Лиге чемпионов и станем первыми в лиге в течение нескольких лет. Так и должно быть в этом клубе. Это стандарт", — приводит слова Эдегора Sky Sports.
Эдегор подписал контракт с «Арсеналом» 20 августа. В этом сезоне клуб еще не смог набрать ни одного очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/watch/video/sports/12404109/odegaard-arsenal-targeting-pl-title-within-couple-of-years
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