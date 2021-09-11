Эдегор надеется, что «Арсенал» победит в Лиге чемпионов и чемпионате Англии

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о своих целях в команде.

«Постараться помочь клубу подняться на вершину в турнирной таблице и побороться за выход в еврокубки.

В этом сезоне мы хотим вернуться в европейский футбол, а затем, надеюсь, со временем мы выиграем трофеи, победим в Лиге чемпионов и станем первыми в лиге в течение нескольких лет. Так и должно быть в этом клубе. Это стандарт", — приводит слова Эдегора Sky Sports.

Эдегор подписал контракт с «Арсеналом» 20 августа. В этом сезоне клуб еще не смог набрать ни одного очка.