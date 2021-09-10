ФИФА может снять запрет на бразильских игроков в ближайших матчах АПЛ

Бразильские игроки имеют шансы сыграть в ближайших матчах чемпионата Англии, информирует The Telegraph. Как отмечается, чиновники и руководители футбольных федераций ведут переговоры об отмене запрета, хотя Бразильская конфедерация футбола (CBF) пока не отказалась от своего условия.

Напомним, ранее ФИФА по просьбе CBF запретила восьми футболистам «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Эвертона» и «Лидса» играть за клубы в течение пяти дней. Это связано с тем, что клубы английской премьер-лиги отказались отпускать бразильских игроков в сборную Бразилии. В случае нарушения запрета, английским клубам грозят санкции.

Тем не менее, договоренность об отмене этого запрета может быть достигнута уже сегодня. Мексика и Парагвай, которые также настаивали на пятидневном запрете, отказались от своих требований.

Правительство Великобритании готово пообещать странам Южной Америки, что футболисты в следующую международную паузу в октябре будут отпущены в свои национальные сборные.

Английские клубы при этом уже договорились между собой, что свободно могут использовать игроков, на которых пока еще действует запрет.

Напомним, что запрет ФИФА также распространился и на бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Они пропустят матчи с «Ахматом» в чемпионате России и с «Челси» в Лиге чемпионов.