Тимо Вернер не хочет переходить в «Реал» на роль запасного

Форвард «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, пишет El Larguero.

По данным источника, игроком интересуется «Реал», который ищет подмену Кариму Бензема. Однако сам 26-летний немец не хочет переходить в команду на роль запасного.

Ранее сообщалось, что форвард останется в «Челси» на следующий сезон.

Вернер перешел в лондонский клуб из «Лейпцига» 1 июля 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «аристократов». Контракт немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.