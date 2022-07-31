Тимо Вернер не хочет переходить в «Реал» на роль запасного
Форвард «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, пишет El Larguero.
По данным источника, игроком интересуется «Реал», который ищет подмену Кариму Бензема. Однако сам 26-летний немец не хочет переходить в команду на роль запасного.
Ранее сообщалось, что форвард останется в «Челси» на следующий сезон.
Вернер перешел в лондонский клуб из «Лейпцига» 1 июля 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «аристократов». Контракт немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|Челси
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|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
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5
|Арсенал
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6
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8
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9
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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